رسالة الغنوشي الثانية بشأن لقاء باريس مع الرئيس التونسي

قال راشد الغنوشي، رئيس حركة "النهضة" التونسية، في رسالة هي الثانية، نشرها اليوم الجمعة 17 أغسطس/ آب، بمناسبة الذكرى الخامسة للتوافق السياسي، ولقاء باريس بينه وبين الرئيس السبسي عام 2013، إن اللقاء حقق الكثير للوطن.

وذكر الغنوشي، في رسالته، "لقد حققنا معا بفضل الله تعالى بلقاء باريس الكثير لوطننا، وأننا إذ نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى، واستحضار الدروس واستلهام العبر من تلك المبادرة، التي كانت تبدو وقتها حلما صعب المنال في ظل أزمة سياسية ما زالت تراوح مكانها، رغم نجاحنا في الحد من تأثيرها السلبي في استقرار منظومة الحكم، فإننا نؤكد أن الإدارة الجيدة للتوافق خلال السنوات الماضية ماتزال مفتاحا للحل وخزانا للأمل والتفاؤل بالمستقبل".

وأضاف رئيس حركة "النهضة" التونسية، "لقد نجحنا في كتابة دستور الجمهورية الثانية وطوينا بانتخابات 2014 صفحة الحكم الانتقالي، لتحقق الديمقراطية أحد أبرز انتصاراتها بإجراء الانتخابات البلدية، والشروع في تركيز أسس الحكم المحلي ليبقى الرهان الاقتصادي بكل تجلياته، مشغلنا الذي لا يجب أن يغيب عنا في مرحلة تاريخية تترسخ فيها قدم وطننا تونس يوما بعد يوم في عالم الديمقراطية نموذجا ناجحا صامدا أمام الصعاب والمخاطر، مؤكدا أن الاستثمار في الديمقراطية والحرية ومهما بدا مكلفا وشاقا فإنه أفضل من الرهان على الدكتاتورية التي قطعت معها بلادنا دون رجعة والحمد لله".

وتابع "نحن على يقين بأن هذا الشعب العظيم الذي صنع ثورة عظيمة، لا تزال مصدر الهام للشعوب المقهورة، وتمكن من المحافظة عليها وسط الأعاصير، وحولها ديمقراطية معاصرة عبر التوافق ، قادر عبر العمل الناصب والإبداع والوحدة الوطنية ،على أن يواصل مسيرته المظفرة، فيصنع نموذجا تنمويا راقيا يوفر الحياة الكريمة لكل الفئات والجهات".