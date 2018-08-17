وزارة الطيران المصرية تنقل 200 حاج في مهمة استثنائية

تمكنت وزارة الطيران المصرية، اليوم الجمعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركات الناقلة، من توفير أماكن على متن الطائرات لأكثر من 200 حاج بعد حصولهم على تأشيرات الحج، دون وجود حجوزات على شركات الطيران.

© AFP 2018 / Bandar Aldandani بالصور... فنانة سعودية تجسد رحلة الحج على قماش الإحرام

وبحسب بيان لوزارة الطيران المصرية حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه أن المهمة جاءت بناء على توجيهات وزير الطيران يونس المصري بتقديم كافة أوجه الرعاية والتسهيلات لخدمة الحجاج.

وأضاف البيان أن الحجاج سيغادرون مطار القاهرة مساء الجمعة 17 أغسطس/ آب، متجهين إلى الأراضي المقدسة للحاق بمناسك الحج.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الوطنية "مصر للطيران" قد أنهت رسميا مرحلة الذهاب لموسم الحج هذا العام بتاريخ الأربعاء 15 أغسطس/ آب الجاري بنقل ما يقرب من 64 ألف حاج على متن 337 رحلة جوية إلى جدة والمدينة المنورة.