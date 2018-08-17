التنظيم قيد الانهيار... الجيش السوري يقتحم جيب "داعش" الأخير في بادية السويداء

قال مراسل وكالة "سبوتنيك" في بادية السويداء: إن وحدات الجيش السوري أكملت اليوم طوق الحصار الذي تستمر بفرضه منذ أيام على مقاتلي تنظيم "داعش" في تلول الصفا، مشيرا إلى أن وحدات الاقتحام توغلت بأعداد كبيرة في مساحات شاسعة باتجاه التلول كاسرة الخطوط الدفاعية الأولى وتحصينات التنظيم، وسط انهيار كبير ومتسارع في صفوف مقاتلي التنظيم.
وأضاف مراسل "سبوتنيك": إن سلاح المدفعية يضرب مقرات تنظيم "داعش" في عمق تلول الصفا بشكل متواصل، على حين يلاحق سلاح الجو في الجيش السوري مقاتلي التنظيم أثناء فرارهم في عمق البادية أمام تقدم مشاة الجيش السوري.
وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن الهجوم الذي شنه الجيش السوري اليوم باتجاه الجيب الأخير لتنظيم "داعش" الإرهابي أسفر عن قتل عشرات الإرهابيين وتدمير آليات وتحصينات تابعة لداعش، إضافة إلى تدمير أسلحة ثقيلة كان التنظيم يستخدمها في قصف نقاط الجيش السوري المحاصرة لتلول الصفا.
وكانت وحدات العربي السوري استكملت يوم الإثنين الماضي تحرير كامل منطقتي قبر الشيخ حسين والهبارية الواقعتين قرب الحدود الإدارية بين محافظتي السويداء وريف دمشق، وضربت طوقا ناريا حول التلول التي يتحصن فيها من تبقى من إرهابيي "داعش" في البادية.
وشن تنظيم "داعش" الإرهابي في الـ 25 من شهر يوليو/ تموز الماضي هجوما على مدينة السويداء وعدد من القرى بالريفين الشرقي والشمالي في المحافظة، مستخدما انتحاريين مزودين بأحزمة ناسفة، إضافة إلى أعداد كبيرة من الإرهابيين المزودين بأنواع مختلفة من الأسلحة، هاجموا منازل المواطنين في قرى المتونة ودوما وتيما والشبكي بريف السويداء الشمالي، ما أسفر عن مقتل 215 مدنيا وإصابة نحو 175، واختطاف عشرات المدنيين معظمهم من النساء.
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