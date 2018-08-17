عباس يعقد اجتماعا عاجلا لمتابعة الأوضاع في المسجد الأقصى

رام الله — سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا": "ترأس رئيس دولة فلسطين محمود عباس اجتماعا عاجلا هذا المساء لمتابعة الأحداث الجارية في هذه الأثناء في المسجد الأقصى المبارك، بحضور مفتي الديار المقدسة الشيخ محمد حسين وعضو اللجنة التنفيذية مسؤول ملف القدس عدنان الحسيني".
وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن جميع الحفريات التي تهدد أساسات المسجد الأقصى مرفوضة تماما ويجب وقفها، كما أن أية إجراءات لتغيير الوضع الديني والتاريخي لن تؤدي سوى لمزيد من تدهور الأوضاع والتصعيد.
وحملت الرئاسة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن جميع هذه الخطوات الخطيرة والمرفوضة، معتبرة ذلك "إجراء هو خطير سيؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها".
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أغلقت مساء اليوم البوابات المؤدية إلى المسجد الأقصى، بعد محاولة شاب فلسطيني تنفيذ عملية طعن في البلدة القديمة في القدس.
وأدى مئات المصلين صلاة المغرب قرب باب الأسباط المؤدي إلى المسجد الأقصى، ردا على إغلاق الشرطة الإسرائيلية البوابات المؤدية للحرم القدسي.
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