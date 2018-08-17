"جيش العزة" تحت رمايات صائبة لمدفعية الجيش السوري في ريفي حماة وإدلب

وقضت وحدات من الجيش أمس على عدد من الإرهابيين على الأطراف الغربية والجنوبية لبلدة اللطامنة في الريف الشمالي لحماة.
وبين مراسل "سانا" أن الرمايات المدفعية والصاروخية طالت مجموعات إرهابية من تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) بعد رصد عناصر الاستطلاع تحركاتهم ونقاط تجمعهم على أطراف بلدات أم الخلاخيل والخوين وتل مرعي وتل الشيح وفي عدد من القرى على طول الحدود الإدارية الجنوبية الشرقية لإدلب حيث كانت تقوم بتحصينات عبر حفر خنادق ورفع سواتر ترابية وزراعة عبوات ناسفة وغيرها.
لافتا إلى أن الرمايات أسفرت عن تدمير التحصينات وإيقاع عدد من الإرهابيين قتلى ومصابين.
كما دمرت وحدات من الجيش أمس الخميس عدة آليات دفع رباعي مزودة برشاشات في محيط بلدة سراقب وقضت على أعداد من الإرهابيين في بلدتي الخوين وسكيك في ريف إدلب.
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