أول تعليق من الحوثي على الـ"100 مليون دولار السعودية"

اعتبر الحوثي في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، أن هذا "الدعم المعلن لا يشرف النظام السعودي بسوريا بعد إعلان جهوزيته للقتال فيها، فهو يمثل اعترافا بالهزيمة أمام إيران".
الدعم المعلن لا يشرف النظام السعودي بسوريابعد اعلان جهوزيته للقتال فيها— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 17, 2018
فهو يمثل اعتراف بالهزيمة امام ايران ودعمهاوتفردها هناك بعد اعلان السعودية ان تواجد ايران خط احمر لاتسمح به
وان كنا لسنا دعاةحرب ونحب ان يعم السلام في سوريا والمنطقةولكن تذكيرا للسعوديةبماقطعته معلناعلى نفسها
كما رأى أن هذا الإعلان يثبت "كذبة محاربة إيران، وبقاء العقلية التدميرية سياسة لها بسوريا واليمن، وأن الميلشيات الإرهابية جيشها البديل".
اعلان دعم #سعودي يثبت:— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 17, 2018
كذبةمحاربةايران
بقاءالعقليةالتدميريةسياسةلهابسورياواليمن
ان الميلشيات الارهابيةجيشهاالبديل
دعم معنوي للتغطيةع الإنهزام النفسي لقادةالنظام فمن استعداده لخوض المعركةالى دعم مالي متدني تجميلي خوفامن ارتدادعكسي لمن زجت بهم
ازمةثقةبحلفائهاباحداث متغيير
وخذلانهم
وكانت السعودية، قد أعلنت اليوم الجمعة، عن مساهمة مالية بمبلغ 100 مليون دولار لصالح "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة في المناطق التي يسيطر عليها هذا "التحالف" في شمال شرقي سوريا.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، تعد هذه أكبر مساهمة تقدم للتحالف، حتى الآن، وذلك بعد تعهد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بتقديم هذا المبلغ، خلال المؤتمر الوزاري للتحالف، الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل في 12 تموز/ يوليو الماضي.
ووفقاً للوكالة الرسمية السعودية، فإن الهدف من وراء تقديم هذه المساهمة المالية، هو تنشيط مشاريع حياتية في مدينة الرقة السورية، الواقعة تحت سيطرة "التحالف الدولي"، وذلك في مجالات الصحة، والزراعة، والكهرباء، والمياه، والتعليم، والنقل (الطرق والجسور الرئيسية)، وإزالة الأنقاض.
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