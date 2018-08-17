أول تعليق من الحوثي على الـ"100 مليون دولار السعودية"

علق رئيس اللجنة السياسية العليا لجماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد علي الحوثي، على إعلان السعودية عن مساهمة مالية بمبلغ 100 مليون دولار لصالح "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا والعراق.

اعتبر الحوثي في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، أن هذا "الدعم المعلن لا يشرف النظام السعودي بسوريا بعد إعلان جهوزيته للقتال فيها، فهو يمثل اعترافا بالهزيمة أمام إيران".

الدعم المعلن لا يشرف النظام السعودي بسوريابعد اعلان جهوزيته للقتال فيها

فهو يمثل اعتراف بالهزيمة امام ايران ودعمهاوتفردها هناك بعد اعلان السعودية ان تواجد ايران خط احمر لاتسمح به

وان كنا لسنا دعاةحرب ونحب ان يعم السلام في سوريا والمنطقةولكن تذكيرا للسعوديةبماقطعته معلناعلى نفسها — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 17, 2018

كما رأى أن هذا الإعلان يثبت "كذبة محاربة إيران، وبقاء العقلية التدميرية سياسة لها بسوريا واليمن، وأن الميلشيات الإرهابية جيشها البديل".

اعلان دعم #سعودي يثبت:

كذبةمحاربةايران

بقاءالعقليةالتدميريةسياسةلهابسورياواليمن

ان الميلشيات الارهابيةجيشهاالبديل

دعم معنوي للتغطيةع الإنهزام النفسي لقادةالنظام فمن استعداده لخوض المعركةالى دعم مالي متدني تجميلي خوفامن ارتدادعكسي لمن زجت بهم

ازمةثقةبحلفائهاباحداث متغيير

وخذلانهم — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 17, 2018

وكانت السعودية، قد أعلنت اليوم الجمعة، عن مساهمة مالية بمبلغ 100 مليون دولار لصالح "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة في المناطق التي يسيطر عليها هذا "التحالف" في شمال شرقي سوريا.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، تعد هذه أكبر مساهمة تقدم للتحالف، حتى الآن، وذلك بعد تعهد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بتقديم هذا المبلغ، خلال المؤتمر الوزاري للتحالف، الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل في 12 تموز/ يوليو الماضي.

ووفقاً للوكالة الرسمية السعودية، فإن الهدف من وراء تقديم هذه المساهمة المالية، هو تنشيط مشاريع حياتية في مدينة الرقة السورية، الواقعة تحت سيطرة "التحالف الدولي"، وذلك في مجالات الصحة، والزراعة، والكهرباء، والمياه، والتعليم، والنقل (الطرق والجسور الرئيسية)، وإزالة الأنقاض.