"أنصار الله" تعلن استهداف معسكر للجيش السعودي بصاروخ باليستي

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" مساء اليوم الجمعة، قصف معسكر للجيش السعودي وقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك . وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة أنصار الله، أن القوة الصاروخية التابعة للجماعة أطلقت صاروخاً باليستياً نوع بدر 1 على معسكر مستحدث للجيش السعودي وقوات الرئيس هادي في نجران.

ولم تورد القناة تفاصيل عن المعسكر المستهدف.

يشار إلى أن جماعة "أنصار الله" أعلنت في 22 آذار/ مارس الماضي، تدشين منظومة "بدر 1" الباليستية التي تعمل بالوقود الصلب وتبلغ سرعة الصاروخ 4.5 ماخ.

وأعلنت قوات الدفاع الجوي السعودي، منذ قليل، عن اعتراضها صاروخا أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على مدينة نجران جنوبي المملكة، وذلك وفق ما ذكره حساب قناة "الإخبارية" السعودية على "تويتر".

عاجل | قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخا أطلقته ميليشيا الحوثي على مدينة #نجران#الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 17, 2018

والسعودية في حالة حرب مع "أنصار الله" في اليمن منذ صيف 2015 على خلفية سيطرة الحوثيين على صنعاء وعدن. وتعرض مدن حدودية سعودية إلى قصف متكرر من جماعة "أنصار الله"، وقد طالت بعض الهجمات عبر الصواريخ الباليستية العاصمة السعودية الرياض.