الحوثي: إعلان السعودية دعم التحالف في سوريا اعتراف بالهزيمة أمام إيران

القاهرة — سبوتنيك. وقال محمد الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا في تغريدات على تويتر: "إعلان دعم سعودي يثبت كذبة محاربة إيران، وبقاء العقلية التدميرية سياسة لها بسوريا واليمن، وان الميلشيات الإرهابية جيشها البديل".
الدعم المعلن لا يشرف النظام السعودي بسوريابعد اعلان جهوزيته للقتال فيها— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 17, 2018
فهو يمثل اعتراف بالهزيمة امام ايران ودعمهاوتفردها هناك بعد اعلان السعودية ان تواجد ايران خط احمر لاتسمح به
وان كنا لسنا دعاةحرب ونحب ان يعم السلام في سوريا والمنطقةولكن تذكيرا للسعوديةبماقطعته معلناعلى نفسها
وأشار إلى أن إعلان السعودية هو "دعم معنوي للتغطية على الانهزام النفسي لقادة النظام فمن استعداده لخوض المعركة إلى دعم مالي متدني تجميلي خوفا من ارتداد عكسي لمن زجت بهم".
اعلان دعم #سعودي يثبت:— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 17, 2018
كذبةمحاربةايران
بقاءالعقليةالتدميريةسياسةلهابسورياواليمن
ان الميلشيات الارهابيةجيشهاالبديل
دعم معنوي للتغطيةع الإنهزام النفسي لقادةالنظام فمن استعداده لخوض المعركةالى دعم مالي متدني تجميلي خوفامن ارتدادعكسي لمن زجت بهم
ازمةثقةبحلفائهاباحداث متغيير
وخذلانهم
وأضاف أن الدعم السعودي يشير إلى "أزمة ثقة بحلفائها بإحداث متغير وخذلانهم".
معتبراً "الدعم المعلن لا يشرف النظام السعودي بسوريا بعد إعلان جهوزيته للقتال فيها، فهو يمثل اعتراف بالهزيمة أمام إيران ودعمها وتفردها هناك بعد إعلان السعودية أن تواجد إيران خط أحمر لا تسمح به".
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وكانت السعودية أعلنت تقديم 100 مليون دولار لصالح "التحالف الدولي" الذي تقوده ضد تنظيم داعش في مناطق شمال شرق سوريا، لتنشيط مشاريع حياتية في مدينة الرقة الواقعة تحت سيطرته وذلك في مجالات الصحة والزراعة والكهرباء والمياه والتعليم والنقل وإزالة الأنقاض.
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