الحوثي: إعلان السعودية دعم التحالف في سوريا اعتراف بالهزيمة أمام إيران

انتقد القيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيين" محمد علي الحوثي، إعلان السعودية تقديم مساهمة مالية لصالح "التحالف الدولي" الذي تقوده أمريكا ضد تنظيم "داعش" في مناطق سيطرته بسوريا.

القاهرة — سبوتنيك. وقال محمد الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا في تغريدات على تويتر: "إعلان دعم سعودي يثبت كذبة محاربة إيران، وبقاء العقلية التدميرية سياسة لها بسوريا واليمن، وان الميلشيات الإرهابية جيشها البديل".

الدعم المعلن لا يشرف النظام السعودي بسوريابعد اعلان جهوزيته للقتال فيها

فهو يمثل اعتراف بالهزيمة امام ايران ودعمهاوتفردها هناك بعد اعلان السعودية ان تواجد ايران خط احمر لاتسمح به

وان كنا لسنا دعاةحرب ونحب ان يعم السلام في سوريا والمنطقةولكن تذكيرا للسعوديةبماقطعته معلناعلى نفسها — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 17, 2018

وأشار إلى أن إعلان السعودية هو "دعم معنوي للتغطية على الانهزام النفسي لقادة النظام فمن استعداده لخوض المعركة إلى دعم مالي متدني تجميلي خوفا من ارتداد عكسي لمن زجت بهم".

اعلان دعم #سعودي يثبت:

كذبةمحاربةايران

بقاءالعقليةالتدميريةسياسةلهابسورياواليمن

ان الميلشيات الارهابيةجيشهاالبديل

دعم معنوي للتغطيةع الإنهزام النفسي لقادةالنظام فمن استعداده لخوض المعركةالى دعم مالي متدني تجميلي خوفامن ارتدادعكسي لمن زجت بهم

ازمةثقةبحلفائهاباحداث متغيير

وخذلانهم — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 17, 2018

وأضاف أن الدعم السعودي يشير إلى "أزمة ثقة بحلفائها بإحداث متغير وخذلانهم".

معتبراً "الدعم المعلن لا يشرف النظام السعودي بسوريا بعد إعلان جهوزيته للقتال فيها، فهو يمثل اعتراف بالهزيمة أمام إيران ودعمها وتفردها هناك بعد إعلان السعودية أن تواجد إيران خط أحمر لا تسمح به".

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وكانت السعودية أعلنت تقديم 100 مليون دولار لصالح "التحالف الدولي" الذي تقوده ضد تنظيم داعش في مناطق شمال شرق سوريا، لتنشيط مشاريع حياتية في مدينة الرقة الواقعة تحت سيطرته وذلك في مجالات الصحة والزراعة والكهرباء والمياه والتعليم والنقل وإزالة الأنقاض.