مقارنة بما قبل الحرب... زيادة عدد الدول المستوردة للمنتجات السورية بمقدار 1.5

أفاد ممثل إدارة محافظة دمشق، طلال القلعجي، أن مصانع الأغذية في محافظة دمشق زادت خلال عامين من عدد الدول المستوردة للبضائع بنسبة مرة ونصف مقارنة مع مؤشر ما قبل الحرب.

دمشق — سبوتنيك. وقال المتحدث للصحفيين: "قبل الحرب، صدّرنا منتجات مصانعنا للأغذية إلى 70 بلدا، والآن، في العامين الماضيين فقط، ارتفعت هذه القائمة إلى 110 دولة".

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وأوضح القلعجي: "نحن نشتري المواد الخام الروسية، ونصدر لهم منتجاتنا التقليدية: زيت الزيتون، العصير، الخضروات والفواكه. ولقد أنشأنا قنوات الشحن المباشر".

وأضاف ممثل الإدارة، إن الشركات التي تعمل حاليا في المنطقة تحتاج إلى موظفين.

وختم القلعجي: "أعلن في سوريا عن بدء برنامج حكومي لتوظيف الأشخاص النازحين داخليا واللاجئين العائدين وللذين خدموا في الجيش. هناك مكان للجميع، ونحن نتطلع إلى رؤية الجميع في مؤسساتنا".