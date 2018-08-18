بعد قرار أمير قطر... تصريحات تركية جديدة بشأن "الأزمة الخليجية"

قال السفير التركي لدى قطر، فكرت أوزار، إن بلاده قدمت الدعم للدوحة في الأزمة الخليجية، مشيدا بمواقف قطر ووقوفها إلى جانب تركيا.

وأضاف السفير التركي في تصريحات لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية، على هامش مؤتمر السفراء في أنقرة، فيما يتعلق بدعم الدوحة للاقتصاد التركي بـ15 مليار دولار: "من خلال موقفها هذا، أظهرت قطر أنها صديقة مخلصة وموثوقة تقف إلى جانب تركيا في السراء والضراء"، مشيرا إلى أن "كلتا الدولتين وقفتا إلى جانب بعضهما وقت الشدة والرخاء".

© AP Photo / Presidential Press Service بعد قرار الأمير... أردوغان يوجه "رسالة عاجلة"

وأكد السفير التركي، أن "قطر أول دولة دعمت تركيا خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، وأن أنقرة قدمت الدعم لدوحة خلال أزمة الخليج". كما لفت إلى أن قطر تدعم تركيا في محاربة الإرهاب أيضا، مضيفا: "قطر واحدة من أكثر الدول تعاونا مع بلادنا بخصوص تنظيم غولن الإرهابي".

وأعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال لقائه أردوغان، أن قطر ستقدم لتركيا استثمارات مباشرة بمبلغ 15 مليار دولار بشكل مشاريع مختلفة في خطوة يجري اتخاذها على وقع أزمة كبيرة ضربت الاقتصاد التركي بسبب الهبوط الحاد لقيمة الليرة المحلية، التي وصلت مؤخرا إلى أدنى مستوى قياسي في تاريخها أمام الدولار الأمريكي.

يأتي ذلك، بعد تقرير لصحيفة "تقويم" التركية، قالت فيه إن حالة من الإحباط تسود المجتمع التركي حاليا بسبب "الصمت القطري" تجاه الأزمة التي تعصف بالاقتصاد التركي جراء قرار العقوبات الأمريكية ضد أنقرة.

وذكرت الصحيفة في تقريرها، أمس الثلاثاء، أن الصدمة التي وصفتها بأنها "غير متوقعة" كانت من طرف قطر التي بدلا من أن تدعم أنقرة اختارت أن تبقى صامتة تجاه ما يحدث في تركيا، رغم أن تركيا كانت من أوائل الداعمين لقطر خلال المقاطعة.

وفقدت العملة التركية نحو 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام، بعدما ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية، بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا بتهمة تتعلق بالإرهاب.

وردا على هذه الخطوة، دعا الرئيس التركي مواطني بلاده إلى دعم الليرة، واصفا العقوبات بأنها حرب اقتصادية، وهدد بالتخلي عن الدولار الأمريكي في التجارة مع دول أخرى.