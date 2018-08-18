"أنصار الله" تكشف تنازلات كبيرة ومفاجأة "الهيستريا" التي تعيشها السعودية (فيديو)

رحبت جماعة "أنصار الله" بأي مبادرات جدية للحوار من أجل حل النزاع في اليمن، مستبعدة أن يكون لدى دول التحالف نوايا جدية لإحلال السلام في اليمن.

وقال الناطق الرسمي لجماعة "أنصار الله"، محمد عبد السلام، في حديث لقناة "المنار": مستعدون لتقديم المزيد من التنازلات إذا لمسنا جدية من قبل الطرف الآخر في الوصول إلى حل سياسي للحرب والأزمة في اليمن".

وأكد أن الكثير من المكونات العسكرية التي تعمل على حماية الوطن هي من الجنوب والشمال وباقي مناطق البلاد، مضيفا: "الحرب فرضت على اليمنيين توسيع وتطوير قدراتهم العسكرية لمواجهة التحالف".

وأشار الناطق الرسمي لجماعة "أنصار الله" إلى أن استهداف بارجة بحرية سعودية في عمق المياه الدولية يعتبر تطورا نوعيا وهو رسالة للسعوديين، لافتا إلى أن هناك معادلات ومفاجآت لدى اليمنيين بانتظار قوى التحالف".

وأضاف أن "السعودية غير قادرة وحدها على القتال في اليمن، وأن الرياض فشلت في الحفاظ على هيكل التحالف التي إدعت أنه إسلامي"، مشيرا إلى خروج ماليزيا وتحفظ المغرب، بالإضافة إلى مشاركة غير حقيقية لمصر.

كما أكد محمد عبد السلام أن "الحرب الآن في اليمن، هي حرب أمريكية بريطانية سعودية إماراتية، ومرتزقة من السودان يدفع لهم المال ليقاتلوا".

وقال إن "السعودية تعيش الآن حالة من الهيستريا في علاقاتها الخارجية، لديها مشكلة مع كل جيرانها لديها مشلكة مع عمان، لديها مشلكة مع قطر، لديها مشلكة مع الأردن، لديها مشكلة حتى مع الكويت"، مضيفا "يتم الآن الضغط على المندوب الكويتي في مجلس الأمن لأن يقرأ بيانا سعوديا".