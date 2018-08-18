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11:58 18 أغسطس/ أب 2018
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    الحديدة اليمن التحالف العربي

    مقتل وإصابة 3 طلاب إثر إطلاق نار في حفل تخرج بالكلية العسكرية جنوبي اليمن

    © REUTERS / Abduljabbar Zeyad
    العالم العربي
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    قتل طالب وأصيب اثنان آخران، اليوم السبت، في إطلاق نار نفذه مسلحون على حفل لتخريج دفعة عسكرية تابعة للجيش اليمني بمحافظة عدن، جنوبي اليمن.

    القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة عدن، لوكالة "سبوتنيك"، إن "مسلحين من المقاومة الجنوبية أطلقوا النار على سرية عسكرية تحمل العلم اليمني أثناء حفل تخرج دفعة للجيش، في مبنى الكلية العسكرية بمنطقة صلاح الدين في مديرية البريقة".

    الحراك الجنوبي في اليمن
    © AP Photo / Nariman El-Mofty
    الحراك الجنوبي في اليمن يشكل هيئة لمكافحة الفساد
    وأضاف المصدر:

    أسفر الهجوم عن إصابة 3 طلاب وإلغاء حفل التخرج واقتصاره على تكريم أوائل الدفعة داخل قاعة الكلية.

    ولفت المصدر إلى أن "منطقة صلاح الدين تشهد بين الحين والآخر قطع للطرقات من عناصر المقاومة الجنوبية احتجاجا على رفع إعلام الوحدة خلال فعاليات التخرج التي تقام في الكلية العسكرية، مطالبة برفع علم التشطير التابع لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا.

    ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في عدن، بالانفصال عن شمال اليمن، واستعادة الدولة المستقلة التي كانت قائمة قبيل إعلان الوحدة في 22 مايو/ أيار 1990.

    ووقعت مواجهات دامية بين قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات حكومية موالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في عدن، انتهت بإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، مطلع العام الجاري، بين الطرفين بوساطة من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.

    ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ مارس/ آذار 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

    وأسفرت الحرب حتى أغسطس/ آب 2018 عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

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    الكلمات الدلالية:
    إصابة, مقتل, حفل تخرج, الكلية العسكرية في عدن, أنصار الله, عبد ربه منصور هادي, عدن, اليمن
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