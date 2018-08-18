قطر تفي بالوعد مع الصومال

وضع وزير الخارجية الصومالية، أحمد عيسى عود، وسفير قطر لدى الصومال، حسن بن حمزة، اليوم السبت، في مقديشو، حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل المعهد الدبلوماسي التابع للوزارة الذي ينفذه صندوق قطر للتنمية.

وقال أحمد عيسى عود، في حديث مشترك مع السفير القطري لدى الجمهورية: "نحن نضع حجر الأساس من جديد من أجل إعادة تأهيل المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، في خطوة لتخريج الدبلوماسيين الجدد الذين سيعملون على نهضة البلاد"، مضيفا أن المعهد سيسهم في تنمية الثقافة الدبلوماسية، ومنظومة الإدارة في المستقبل القريب، وفقا لوكالة الصومال للأنباء.

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وشكر وزير الخارجية والتعاون الدولي دولة قطر حكاما وشعبا على ما قدموه من دعم في إتاحة هذا المشروع الكبير، منوها بالدور الحيوي للسفير القطري لدى الجمهورية حسن بن حمزة.

من جانبه أكد السفير القطري حسن بن حمزة استعداد بلاده لمزيد من الدعم للدولة الفيدرالية.

وحضر المناسبة مسؤولون بوزارة الخارجية، ووممثلون من السفارة القطرية في البلاد.

وكانت قطر قد تعهدت سابقا، في اتقافية مع الحكومة الفيدرالية، بتنفيذ مشروع لتأهيل مبنى رئاسة الحكومة الصومالية، ومشروع تأهيل مبنى وزارة التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية، ومشروع تأهيل مبنى بلدية مقديشو، ومشروع لتأهيل وبناء مبنى المعهد الدبلوماسي، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع تنموية عدة تتضمن مشروع إنشاء طريق "مقديشو-جوهر" بطول 90 كم، وطريق "مقديشو-أفغوي" بطول 30 كم.