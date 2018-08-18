القوات الحكومية باليمن تعلن أسر أفراد من "أنصار الله"

أعلنت القوات الحكومية المشتركة في اليمن إحباط محاولة تسلل لمسلحي جماعة "أنصار الله" في محافظة الحديدة غرب اليمن، وأسر 4 منهم.

وقالت وكالة "2 ديسمبر"، الناطقة باسم قوات المقاومة الوطنية التي يقودها العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، إن "الحوثيين نفذوا محاولة اختراق لتحصينات القوات في مزارع منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقية جنوب الحديدة".

وأضافت أن "المحاولة انتهت بالفشل عقب مواجهات استمرت 6 ساعات، قتل وجرح خلالها العشرات من العناصر الحوثية، في حين سقط قتيل في صفوف القوات وأربعة جرحى".

وأشارت الوكالة إلى "أسر أربعة عناصر استطلاع من مسلحي أنصار الله بأجهزتهم قبيل تنفيذ عملية التسلل، وكشف كامل مخطط المهاجمين الذي يسعى إلى فتح ثغرة من الجاح لتخفيف الضغط على عناصرها المحاصرين داخل مدينة الدريهمي منذ أسبوعين".

© Sputnik . Vitaliy Belousov "أنصار الله" تعلن قنص جنديين سعوديين

في الأثناء نقلت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم جماعة "أنصار الله"، عن مصدر عسكري أن مسلحي الجماعة تمكنوا من "تأمين عدد من المناطق غرب الجاح في الساحل الغربي بعملية هجومية".

وأضافت "مصرع وجرح العديد من (مرتزقة العدوان) أثناء التقدم الميداني غرب الجاح بالساحل الغربي".

كما لفتت المسيرة إلى "قصف تجمعات وتحصينات (مرتزقة العدوان) في مديرية حيس وجنوب وشرق مديرية الدريهمي وغرب مديرية التحيتا".

وكانت قوات العمالقة أعلنت اليوم السيطرة على مقر المجلس المحلي في مركز الدريهمي والشرطة والمركز الصحي بالمديرية خلال هجوم واسع بإسناد من قوات التحالف.

وتخوض القوات الحكومية المشتركة منذ إعلانها في عملية النصر الذهبي في 13 يونيو/ حزيران الماضي، معارك عنيفة مع مسلحي "أنصار الله" لاستعادة السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها من قبضة الجماعة.