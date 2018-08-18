نائب الرئيس الإيراني: لسنا في"نهاية طريق مسدود" بسبب العقوبات الأمريكية

قال إسحاق جهانجيري نائب الرئيس الإيراني، اليوم السبت، إن بلاده ستقاوم الضغوط الناجمة عن العقوبات الأمريكية بالاعتماد على النفط وموارد طبيعية أخرى.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن جهانجيري قوله "هذه لحظة حاسمة لاقتصادنا لكننا لسنا عند نهاية طريق مسدود، لدى هذا البلد الكثير من الموارد البشرية والطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها"، بحسب رويترز.

© Sputnik . Igor Russak للمرة الأولى إيران تزود إحدى بوارجها بنظام مدفعي دفاعي محلي الصنع

في سياق متصل، صرح الممثل الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية لإيران، برايان هوك، بأن بلاده مستعدة لفرض عقوبات ثانوية (ثانية) ضد الدول التي ستواصل التعاون التجاري مع إيران، بعد دخول حيز التنفيذ الموجة الأولى من العقوبات.

وقال هوك في مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية، ردا على سؤال للصحفيين، كيف يمكن لوزارة الخارجية أن تقنع الصين بالامتثال لهذه العقوبات: "نتوقع أن النشاط التجاري مع إيران بما في ذلك الشحن، سيشارف على الانعدام بحلول شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع إيران في مايو/ مايو الماضي، معلنة استئناف عقوبات اقتصادية صارمة ضد طهران، فيما شهدت العملة الإيرانية المحلية تدهورا كبيرا في قيمتها أمام العملات الأجنبية.