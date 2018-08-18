مقتل اثنين من المسلحين إثر انفجار جنوب شرقي إدلب

لقي شخصان مصرعهما، فيما جرح اثنان آخران في تفجير مجهول استهدف مبنى يضم مقر "الجبهة الوطنية للتحرير"، التي تضم فصائل للمعارضة المسلحة، جنوب شرقي مدينة إدلب، شمال سوريا.

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر في الدفاع المدني بإدلب لوكالة "سبوتنيك"، عصر اليوم السبت "قتل اثنان، فيما جرح اثنان آخران، إثر انفجار استهدف مقر الجبهة الوطنية للتحرير بجبل الأربعين بمدينة أريحا".

© Sputnik . Basel Shartouh 90 قتيلا وجريحا في آخر حصيلة انفجار مستودع الأسلحة في إدلب السورية

وأضاف المصدر "المبنى الذي وقع به الانفجار مكون من 6 طوابق، جرى إخماد الحريق الذي نشب في المبنى إثر الانفجار، ولا يزال البحث جاريا عن 4 مفقودين تحت الأنقاض".

وكانت وسائل إعلام نقلت أنباء عن وقوع تفجير بسيارة مفخخة استهدف مقر الجبهة بجبل الأربعين، إلا أن مصادر محلية في إدلب أكدت أن سبب التفجير غير معروف حتى الآن.

وكان تفجير وقع في قرية سرمدا بإدلب، في 12 أغسطس/آب الجاري، في أحد مستودعات الأسلحة، أسفر عن مقتل نحو 50 شخصا، وإصابة 40 آخرين.

وتأسست "الجبهة الوطنية للتحرير" أواخر مايو/أيار الماضي، لتضم غالبية الفصائل المسلحة، في إدلب، التي تعد آخر معاقل المعارضة، والتي يسيطر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)على أجزاء كبيرة منها أيضا.

ودخلت إدلب ضمن مذكرة خفض التصعيد الموقعة في مايو/أيار 2017، حيث تتحمل مسؤوليتها تركيا.

وتعتبر تركيا، إلى جانب روسيا، وإيران، الدول الثلاث الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا في إطار محادثات أستانا للتسوية في سوريا.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد أعلن خلال مقابلة في 26 يوليو/تموز الماضي، أن محافظة إدلب وغيرها من المناطق التي يتواجد فيها "الإرهابيون" ستكون الوجهة المقبلة للجيش السوري.