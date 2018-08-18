الجيش السوري يقصف مواقع لـ"النصرة" في ريف حماة الشمالي

وأفادت وكالة "سانا" أن وحدات من "الجيش العربي السوري واصلت عملياتها على أوكار وتجمعات تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المرتبطة به في ريف حماة الشمالي".

© Sputnik . Morad Saeed الجيش السوري يسحق آمال "النصرة" في ريف حماة الشمالي (فيديو)

وذكرت الوكالة أن وحدات من الجيش رصدت "تحركات لمجموعات إرهابية مما يسمى "كتائب العزة" كانت تقوم بأعمال تخريب على أطراف بلدات مورك وأبو عبيدة ومعركبة بالريف الشمالي حيث تعاملت معها بالأسلحة المناسبة وأوقعت العديد من إرهابييها بين قتيل ومصاب".

وأضافت أن وحدات من الجيش "دمرت بضربات مدفعية تجمعات لإرهابيي "جبهة النصرة" في محيط بلدة تل الصخر وذلك بالتزامن مع توجيه رمايات صاروخية على أوكار المجموعات الإرهابية في محيط بلدة كفر زيتا أسفرت عن تحقيق إصابات دقيقة بين صفوفها".

ودمرت وحدة من الجيش أمس نقاطا محصنة لما يسمى "جيش العزة" وقضت على العديد من إرهابييه في محيط قرية معركبة بالريف الشمالي.

وقضت وحدات من الجيش أمس الأول على عدد من الإرهابيين على الأطراف الغربية والجنوبية لبلدة اللطامنة في الريف الشمالي لحماة.