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    تقدم قوات الجيش السوري في دير الزور، سوريا

    الجيش السوري يقصف مواقع لـ"النصرة" في ريف حماة الشمالي

    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
    العالم العربي
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    يواصل الجيش السوري قصفه مواقع تنظيم "جبهة النصرة" على محور ريف حماة الشمالي والذي يتصل بريف إدلب الجنوبي.

    وأفادت وكالة "سانا" أن وحدات من "الجيش العربي السوري واصلت عملياتها على أوكار وتجمعات تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المرتبطة به في ريف حماة الشمالي".

    الجيش السوري يسحق آمال جبهة النصرة بريف حماة الشمالي
    © Sputnik . Morad Saeed
    الجيش السوري يسحق آمال "النصرة" في ريف حماة الشمالي (فيديو)
    وذكرت الوكالة أن وحدات من الجيش رصدت "تحركات لمجموعات إرهابية مما يسمى "كتائب العزة" كانت تقوم بأعمال تخريب على أطراف بلدات مورك وأبو عبيدة ومعركبة بالريف الشمالي حيث تعاملت معها بالأسلحة المناسبة وأوقعت العديد من إرهابييها بين قتيل ومصاب".

    وأضافت أن وحدات من الجيش "دمرت بضربات مدفعية تجمعات لإرهابيي "جبهة النصرة" في محيط بلدة تل الصخر وذلك بالتزامن مع توجيه رمايات صاروخية على أوكار المجموعات الإرهابية في محيط بلدة كفر زيتا أسفرت عن تحقيق إصابات دقيقة بين صفوفها".

    ودمرت وحدة من الجيش أمس نقاطا محصنة لما يسمى "جيش العزة" وقضت على العديد من إرهابييه في محيط قرية معركبة بالريف الشمالي.

    وقضت وحدات من الجيش أمس الأول على عدد من الإرهابيين على الأطراف الغربية والجنوبية لبلدة اللطامنة في الريف الشمالي لحماة.    

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    الكلمات الدلالية:
    الحرب في سوريا, ريف حماة الشمالي, الجيش السوري, سوريا
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