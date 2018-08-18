الأمم المتحدة تعتذر لحكومة هادي

اعتذر صندوق الأمم المتحدة للسكان، رسميا لحكومة الرئيس هادي، عن رسالته الإخبارية لشهر ‏يوليو الماضي، والتي كانت عن مشاركة المنسق المقيم للشئون الإنسانية لدى اليمن مع مسؤولين من ‏قيادة أنصار الله الحوثيين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الاعتذار جاء لأن صندوق الأمم المتحدة للسكان وصف قيادات "أنصار الله" بـ"مسؤولين حكوميين".‏

© AP Photo / Uncredited مصدر يكشف لـ"سبوتنيك" قادة الحوثيين المستهدفين في صعدة

وذكرت الوكالة أن المندوبية الدائمة لليمن في الأمم المتحدة تسلمت، اليوم السبت، رسالة الاعتذار من الصندوق، والتي أقر ‏فيها بوقوع ما وصفه بالخطأ، مع تأكيد الصندوق "أنه خاطب المكتب الإقليمي بتصحيح ذلك في النسخة ‏الإلكترونية للرسالة الإخبارية".‏

ووأضافت "وأس" أن صندوق الأمم المتحدة للسكان، تعهد بعدم تكرار ذلك مستقبلا والتزامه بالقرارات الدولية المعلنة.

يذكر أن اعتذار صندوق الأمم المتحدة للسكان جاء بعد إرسال مندوبية اليمن رسالة احتجاج شديدة اللهجة يوم 9 أغسطس الجاري، طالبته فيها بالاعتذار وتصحيح الخطأ، والامتناع عن ‏التعامل جماعة أنصار الله، كون ذلك تجاوز للقوانين والاتفاقيات الدولية وميثاق الامم ‏المتحدة.‏