"أنصار الله" تعلن تفاصيل صاروخ باليستي استهدف السعودية

كشفت مصادر من داخل جماعة "أنصار الله" تفاصيل الصاروخ الباليستي، الذي اطلقته الجماعة نحو مدينة جازان السعودية، مساء اليوم السبت، واعلنت القوات الجوية السعودية اعتراضه.

وأفاد مصدر في القوة الصاروخية، أن الصاروخ الباليستي من طراز "بدر 1"، وكان يستهدف معسكر مستحدث للجنود السعوديين والمرتزقة في قطاع جازان، وفقا لقناة "المسيرة" التابعة لـ "أنصار الله" (الحوثيين).

© Sputnik . AYEZ NURELDINE الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا أطلقته "أنصار الله"

واعلنت قوات الدفاع الجوي السعودي، مساء السبت، اعتراضها صاروخا باليستيا من قبل جماعة "أنصار الله" من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (عمران) باتجاه أراضي المملكة.

وبحسب الوكالة الرسمية السعودية، فقد "تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخ، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية دون أن ينتج عن ذلك أي إصابات".

يذكر أن قوات الدفاع الجوي السعودي، اعترضت أمس الجمعة، صاروخا أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على مدينة نجران جنوبي المملكة، وذلك وفق ما ذكره حساب قناة "الإخبارية" السعودية على "تويتر".

والسعودية في حالة حرب مع "أنصار الله" في اليمن منذ صيف 2015 على خلفية سيطرة الحوثيين على صنعاء وعدن. وتعرض مدن حدودية سعودية إلى قصف متكرر من جماعة "أنصار الله"، وقد طالت بعض الهجمات عبر الصواريخ الباليستية العاصمة السعودية الرياض.