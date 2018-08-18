العراق... تفكيك خلية في الموصل قدمت دعما لوجيستيا للإرهابيين

أعلن الإعلام الأمني العراقي، مساء اليوم السبت، أن الاستخبارات العسكرية أوقفت خلية تشمل عددا من المطلوبين الذين قدموا دعما لوجيستيا للعناصر الإرهابية لتنفيذ عمليات في محافظة نينوى.

بغداد — سبوتنيك . وقال مركز الإعلام الأمني العراقي في بيان، نقلا عن وزارة الدفاع، إن "مديرية الاستخبارات العسكرية، واستنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، وبعملية نوعية، تمكنت من تفكيك خلية إرهابية في الجانب الأيسر من الموصل كان عناصرها يقومون بنقل الإرهابيين والمواد إلى مضافات أعدت لغرض تنفيذ عمليات تستهدف المواطنين الأبرياء وقواتنا الأمنية في محافظة نينوى، وقد ضبط خلال العملية عدد من الهواتف النقالة والشرائح وكارتات التعبئة وشاحنات طوارئ".

ولفت البيان إلى أن "الملقى القبض عليهم مطلوبون للقضاء" وفق أحكام قانون الإرهاب.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد نحو 3 سنوات من الحرب.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.