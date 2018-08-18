مصر تستلم المتهم باختطاف طائرة مصرية في قبرص وتحيله للتحقيق

أمرت النيابة العامة المصرية، اليوم السبت، بإحالة متهم باختطاف طائرة مصرية في قبرص في عام 2016 للتحقيق بعد نجاح مساعي تسلمه من السلطات القبرصية.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت وكالة "الشرق الأوسط" الرسمية المصرية "أ ش أ"، إن النائب العام نبيل صادق أمر "عرض سيف الدين مصطفى إمام، المتهم باختطاف الطائرة المصرية في قبرص، على النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات فيما نسب إليه من وقائع، وذلك بعد نجاح الإجراءات القانونية التي اتخذتها النيابة العامة لاسترداده من قبرص".

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وبحسب بيان النيابة العامة، الذي نقلته الوكالة، فقد "سبق تقديم النيابة العامة المصرية للطلب عقد لقاءات بين الجانبين المصري والقبرصي ، وتبادل المذكرات الخاصة بينهما في هذا الخصوص، وأعقب ذلك صدور حكم من المحكمة العليا القبرصية بالموافقة على الطلب بتسليم المتهم المصري لما ثبت لديها من استقراء المستندات ومذكرات دفاع النيابة العامة المصرية من التزام الجانب المصري والقضاء الجنائي المصري بضمانات المحاكمة الجنائية وفقًا للمعايير الدولية".

وأبلغت الشرطة القبرصية المحكمة في لارنكا، بأن المصري سيف الدين محمد مصطفى البالغ من العمر 58 عاماً يواجه تهم "خطف أشخاص بهدف أخذهم إلى وجهة مجهولة، والسلوك المتهور الذي ينطوي على تهديد وكلها مخالفة لقانون مكافحة الإرهاب".

ووصفت السلطات القبرصية "مصطفى" بأنه "مضطرب نفسياً"، وأكدت أن القضية "لا علاقة لها بالإرهاب وهو متهم بإرغام الطائرة على الهبوط في مطار لارنكا عبر التهديد بتفجير حزام ناسف تبين لاحقا أنه مزيف.

وتقول السلطات إن دوافعه شخصية، وتتصل بزوجته السابقة القبرصية التي لديه منها أولاد.

ولدى هبوط الطائرة، التي كانت تقوم برحلة داخلية من مدينة الاسكندرية الساحلية إلى العاصمة المصرية القاهرة، التي كان على متنها 81 شخصاً بينهم 15 هم أفراد طاقمها، أفرج الخاطف عن الركاب المصريين وأبقى على الأجانب البالغ عددهم 21 راكباً، قبل أن يطلق عدداً آخر من الركاب وأفراد الطاقم ويُبقي على 4 من طاقم الطائرة و3 من الركاب.