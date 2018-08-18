سوريا... اشتباكات عنيفة في الرقة بين قسد ومسلحين مجهولين

© AFP 2018 / Bulent Kilic "قسد": اتجهنا نحو دمشق بعد قول الأسد:"أمامنا الحوار أو الحرب"

وقالت مصادر محلية في مدينة الرقة لـ " سبوتنيك " أن إصابات عديدة تم تسجيلها في صفوف المدنيين نتيجة الاشتباكات التي استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

ووفق المصادر، فلا زالت الاشتباكات مستمرة حتى ساعة إعداد هذا التقرير في الساعة الأولى من صباح اليوم الأحد 19 أغسطس/آب 2018.

وأشارت المصادر بأن عناصر تنظيم قسد عمدوا إلى إعلان حظر تجول في كامل مدينة الرقة، فيما طلب التنظيم من الأهالي عدم الخروج من منازلهم حتى يتم السيطرة على الوضع الأمني.