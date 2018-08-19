"أنصار الله" تعلن تحرير 14 من أسراها بعملية تبادل مع الجيش اليمني

القاهرة — سبوتنيك. وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لـ"أنصار الله" عبدالقادر المرتضى على صفحته في "فيسبوك" إنه تم تحرير 14 أسير من مسلحي جماعة أنصار الله في جبهتي مارب والجوف، بعملية تبادل.

وكان المرتضى اتهم في منشور سابق الجيش اليمني بعرقلة أكثر من 10 عمليات تبادل للأسرى بتوجيهات من قيادة التحالف.

مشيراً إلى أنه كان سيتم من خلال عمليات التبادل تلك تحرير 400 أسير من الطرفين في جبهات تعز ومأرب والجوف وشبوة، أمضى غالبيتهم نحو ثلاث سنوات في السجون.

يذكر أن القوات الحكومية وجماعة أنصار الله نفذوا العديد من صفقات تبادل الأسرى آخرها في 24 يونيو الماضي، تم بموجبها تحرير 114 أسيراً من الطرفين، تضمنت إفراج الجيش اليمني عن 74 أسيراً من مسلحي "أنصار الله" مقابل افراجها عن 40 أسيراً من قوات ألوية العمالقة في الساحل الغربي.