اتفاق بين وزارة النفط العراقية و "شيفرون" مع نفط البصرة

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، أن شركة نفط البصرة التي تديرها الدولة قد اتفقت مع شركة "شيفرون" على تطبيق مذكرة تفاهم لتطوير حقول في جنوب البلاد.

© AP Photo / Nabil al-Jourani وزارة النفط العراقية تكشف حقيقة الوضع في حقل غرب القرنة النفطي

وقال بيان نشره موقع وزارة النفط، على الإنترنت، إن مسؤولين تنفيذيين من الشركتين وقعوا اتفاقا يحدد الخطوط العريضة لبرنامج لتطوير الحقول يشمل دراسات لمسح المكامن وعمليات الاستخراج.

وكان وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، أعلن في يونيو/ حزيران أن نفط البصرة وشركة أخرى تديرها الدولة، شركة نفط ذي قار، وقعتا مذكرة تفاهم مع "شيفرون".

وتتيح مذكرة التفاهم لـ"شيفرون" إجراء مسوح ودراسات على المواقع والمنشآت النفطية ومساعدة الشركتين العراقيتين في تحسين أدائهما الفني والإداري والمالي.