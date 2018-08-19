روسيا ترصد 25 انتهاكا لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

وأشار البيان إلى أن مركز المصالحة الروسي، قام بإيصال ثلاث قافلات للمساعدات الإنسانية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، إلى محافظة حماة، حيث تلقى السكان 650 طردا غذائيا، بلغ وزنها الإجمالي 2.8 طن، وإلى محافظة حلب، حيث تلقى السكان 650 طردا غذائيا، بلغ وزنها الإجمالي 2.8 طن، وإلى محافظة القنيطرة، حيث تلقى السكان 650 طرداً غذائيا، بلغ وزنها الإجمالي 2.8 طن".
وأضاف البيان، بأن 226 شخص تلقوا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مساعدات طبية. وخلال الـ 24 ساعة، لم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية.
ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.
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