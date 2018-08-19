روسيا ترصد 25 انتهاكا لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن روسيا في إطار عمل لجنة الهدنة في سوريا، سجلت 25 انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ورصد الجانب التركي ثلاثة انتهاكات.

© Sputnik . Maxim Blinov روسيا ترصد 25 خرقا لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا خلال الـ 24

موسكو- سبوتنيك . وجاء في نشرة الوزارة الإعلامية على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 24 حالة إطلاق نار، 14 في اللاذقية، 10 في حلب، وحالة واحدة في حماة، بينما رصد الجانب التركي ثلاثة انتهاكات لوقف إطلاق النار، في إدلب واللاذقية وحماة، بمعدل حالة واحدة في كل منهم".

وأشار البيان إلى أن مركز المصالحة الروسي، قام بإيصال ثلاث قافلات للمساعدات الإنسانية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، إلى محافظة حماة، حيث تلقى السكان 650 طردا غذائيا، بلغ وزنها الإجمالي 2.8 طن، وإلى محافظة حلب، حيث تلقى السكان 650 طردا غذائيا، بلغ وزنها الإجمالي 2.8 طن، وإلى محافظة القنيطرة، حيث تلقى السكان 650 طرداً غذائيا، بلغ وزنها الإجمالي 2.8 طن".

وأضاف البيان، بأن 226 شخص تلقوا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مساعدات طبية. وخلال الـ 24 ساعة، لم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.