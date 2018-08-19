التحالف الدولي: القوات الأمريكية باقية في العراق طالما اقتضت الحاجة

© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye القوات العراقية تعلن افتتاح أكثر من ألف شارع في بغداد

وأضاف: "ستبقي القوات هناك طالما رأينا أن هناك حاجة لها… وبعد هزيمة داعش عسكريا فإن السبب الرئيسي هو جهود تحقيق الاستقرار وستظل هناك حاجة للبقاء لهذا السبب. لذلك فهذا أحد الأسباب التي ستجعلنا نبقى".