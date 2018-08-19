وزير الدفاع المصري يرأس وفدا عسكريا إلى روسيا

غادر العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، متجها إلى جمهورية روسيا الاتحادية، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وقال بيان للمتحدث الرسمي للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إنه من المقرر أن يحضر وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المصرية الروسية المشتركة، والمنتدى الدولي العسكري الفني (الجيش — 2018).

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وبحسب البيان العسكري المصري، سوف تشهد الزيارة إجراء عدة مباحثات مع كبار المسئولين بوزارة الدفاع الروسية، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة، لكلا البلدين في العديد من المجالات.