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12:56 19 أغسطس/ أب 2018
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    حسن نصر الله

    اليمن يرد على لقاء نصرالله مع "أنصار الله"

    © REUTERS / HASSAN ABDALLAH
    العالم العربي
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    علقت الحكومة اليمنية، مساء أمس السبت، على زيارة وفد من جماعة "أنصار الله"، ولقائهم بالأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله.

    ووصفت السفارة اليمنية في أمريكا، خلال تغريدة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، اللقاء بأنه "دليل على دور حزب الله المزعزع باليمن". وقالت: "زيارة الحوثي الأخيرة لزعيم حزب الله، دليل آخر دامغ يضاف على الأدلة الكثيرة الأخرى لدور حزب الله المزعزع للاستقرار في اليمن ودعمهم للحوثيين، وتأتي هذه الزيارة قبل أسبوعين من جولة محادثات سلام جديدة في جنيف".

    وكان محمد عبد السلام، الذي ترأس الوفد الحوثي إلى الزيارة، قال عبر صفحته على "فيسبوك"، "التقينا بالأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله، حاملين إليه سلام القيادة السياسية وتحيات الشعب اليمني واعتزازهم بمواقفه الشجاعة والمبدئية تجاه اليمن في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي الغاشم".

    وأضاف عبد السلام: "خلال اللقاء تم تناول الوضع السياسي والإنساني في اليمن، واستعراض عموم المستجدات الإقليمية والتحولات الدولية".

    وألقى الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، الثلاثاء الماضي، كلمة بمناسبة مرور 12 عاما على الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، التي بدأت في الثاني عشر من يوليو/ تموز 2006، وانتقد نصرالله، ما زعم أنه التدخل المباشر للمملكة العربية السعودية في الشأن اللبناني، مقارنا ذلك في رد فعل السعودية على كندا بعد تدخل الأخيرة بالشؤون الداخلية السعودية، كما تحدث عن الأزمة الخليجية مجددا، والحرب في اليمن، بالإضافة إلى التوتر الحاصل حاليا بين السعودية وكندا وتركيا.

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