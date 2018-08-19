المحكمة الاتحادية في العراق تصادق على نتائج الانتخابات البرلمانية

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، 19 أغسطس/أب، أنها صادقت على النتائج النهائية لانتحابات مجلس النواب العراقي، والتي أجريت في أيار/ مايو الماضي.

بغداد — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم المحكمة، إياس الساموك، في بيان: "عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها صباح اليوم بحضور كامل أعضائها، ونظرت في طلب تصديق النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي".

© REUTERS / توقيع اتفاق لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي

وأضاف البيان: "وقد دققت المحكمة الأسماء الواردة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رفقته كتابها المؤرخ 17/ 8/ 2018".

وواصل الساموك، في بيانه: "وبعد التدقيق والمداولة حول الأسماء الواردة والاعتراضات على بعض منها، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بعد ظهر اليوم، قرارها بالمصادقة على الأسماء الواردة، وصدر القرار باتفاق الآراء".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت الخميس الماضي، عن إرسال النتائج النهائية للانتخابات التي جرت في 12 مايو/ أيار الماضي، إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها.