سياحي مصري: القطاع يستعيد مكانته... وعودة "الشارتر" الروسي في أكتوبر

قال القيادي في اتحاد السياحيين المصريين بالغردقة، عصام علي، إن قطاع السياحة يشهد انتعاشة كبيرة حاليا، بعدما بدأت دول كثيرة ترفع الحظر المفروض على السفر لمصر، وذلك بعد أسابيع قليلة من إعلان صندوق النقد الدولي توقعاته لإيرادات السياحة خلال العام الجاري، المقدرة بـ11.2 مليار دولار.

وأضاف علي، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن هناك كثير من عوامل الجذب حاليا بالنسبة للسياحة المصرية، تمكن القطاع من جذب الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع الهام، فكل ما يحدث الأن يمكن تفسيره باعتباره رسالة طمأنة من جانب الهيئات العالمية والدول للسياح الأجانب.

وأوضح علي، أن السياحة المصرية تمكنت من استعادة مكانتها وأعداد كبيرة من السياح الذين فقدتهم، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها تركيا، في ظل اهتمام الدولة بالقطاع، خاصة ما تم طرحه في برنامج الحكومة الذي أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الشهر الماضي، ووضع السياحة كجزء أساسي فيه.

ولفت الخبير السياحي المصري إلى أن رفع بعض الدول لحظر السفر الذي كان مفروضا على مصر كوجهة سياحية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة والتنشيط في الأسواق التقليدية، يحقق المستهدف منه، وهو دعم السوق السياحي المصرية، لتحقيق مزيدا من الدخل للقطاع وللدولة، والقطاع ينتظر في الوقت الحالي مزيدا من الاستثمارات الأجنبية فيه.

وعن رحلات الشارتر، توقع القيادي في رابطة السياحيين المصري، أن تعود رحلات الشارتر الروسية مع انطلاق الموسم السياحي الشتوي، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، مؤكدا أن الأمور أصبحت مهيأة لعودتها لمنتجعات الغردقة وشرم الشيخ، خاصة بعد انتهاء مونديال روسيا لكرة القدم منذ أسابيع، واستعداد الشركات الروسية للعمل مع مصر.

وشدد الخبير السياحي المصري على أن مونديال كأس العالم في روسيا 2018، كان أحد الأسباب الرئيسية، التي كانت سببا لانشغال روسيا وتأخير عودة رحلات الشارتر، إلا أنه بعد انتهاء بطولة كأس العالم ستصبح كل الظروف مهيأة لعودة تلك الرحلات.