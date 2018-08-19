حاج فقد أخيه وثلاثة من أبنائه... ماذا فعل معه الملك سلمان

وقال الحاج المصري، مصطفى حمدان سلامة، إن "الإرهاب أفقده ثلاثة من أبنائه وأخيه في حادثة واحدة، في الحادث الإرهابي الذي قع أثناء صلاة الجمعة في 24 من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017 بالروضة شمال سيناء"، وذلك وفقا لصحيفة "عاجل" السعودية.
وتابع أحد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة، ضمن أسر شهداء الجيش والشرطة المصرية لأداء فريضة الحج: "مكرمة الملك بعثت في نفسي مشاعر الغبطة والسرور لما يقدمه الملك سلمان للمسلمين جميعا ولمصر على وجه الخصوص، التي دائما تثبت السعودية قيادة وشعبا أنها مع مصر في كل وقت وحين".
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