حاج فقد أخيه وثلاثة من أبنائه... ماذا فعل معه الملك سلمان

كشف أحد الحجاج، مافعله العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، معه، بعدما فقد أخيه وثلاثة من أبنائه.

وقال الحاج المصري، مصطفى حمدان سلامة، إن "الإرهاب أفقده ثلاثة من أبنائه وأخيه في حادثة واحدة، في الحادث الإرهابي الذي قع أثناء صلاة الجمعة في 24 من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017 بالروضة شمال سيناء"، وذلك وفقا لصحيفة "عاجل" السعودية.

© AP Photo / Yoan Valat, Pool, العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بشأن أسر شهداء الجيش والشرطة في مصر

وأضاف الحاج مصطفى، صاحب الـ64 عاما، أن اختياره ضمن ضيوف الملك خفف مصابه، مشيرا أن "هذا الأمر ليس مستغربا على قائد الأمة الإسلامية الذي يقف معنا في كل وقت وحين".

وتابع أحد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة، ضمن أسر شهداء الجيش والشرطة المصرية لأداء فريضة الحج: "مكرمة الملك بعثت في نفسي مشاعر الغبطة والسرور لما يقدمه الملك سلمان للمسلمين جميعا ولمصر على وجه الخصوص، التي دائما تثبت السعودية قيادة وشعبا أنها مع مصر في كل وقت وحين".