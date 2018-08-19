سوريا الديمقراطية لا تستبعد الانخراط في الجيش السوري

قالت إلهام أحمد، رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، اليوم الأحد 19 أغسطس/ آب، إن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لا تستبعد إمكانية الانخراط في الجيش السوري مستقبلا.

وجاءت تصريحات رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، خلال حوار أجرته مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وقالت فيها إن "قسد" لا تمانع وجود صيغة أو أخرى لانضمام القوات إلى الجيش السوري في المستقبل.

© REUTERS / RODI SAID مجلس سوريا الديمقراطية: بعد لقائنا في دمشق ندعو الجميع للانخراط في المسار السياسي

وأشارت إلى أن ذلك يمكن تحقيقه، في حالة الوصول إلى اتفاق نهائي حول مستقبل سوريا، ونظام الحكم فيها.

وقالت أحمد إنه لم يتطرق المجلس التنفيذي لسوريا الديمقراطية والحكومة السورية، بعد إلى قضايا الأمن بعد.

ولفتت إلى أن "جميع المناطق النفطية، في منطقتي الجزيرة وشرق الفرات، ستظل تحت حماية القوات الكردية إلى أن يتم حل الأزمة السورية".

وكان وفد من مجلس سوريا الديمقراطية أعلن عن وصوله إلى العاصمة السورية "دمشق" للمرة الأولى، للتفاوض مع الحكومة السورية للوصول إلى "اتفاق سياسي".

وقال رياض درار، رئيس مجلس سوريا الديمقراطية، الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في تصريحات لبرنامج "عالم سبوتنيك" عبر أثير راديو "سبوتنيك": "لم نتحدث تفصيلا عن عودة الجيش السوري، لكن سنتحدث مستقبلا عن شكل العلاقة بين قواتنا، التي تحفظ الأمن هناك وبين الجيش السوري".

ونفي الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية أن يكون موضوع "الحكم الذاتي" موضوعا للنقاش مع الحكومة السورية.