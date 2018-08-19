مقتل 5 مدنيين بانفجار لغم من مخلفات "داعش" في السويداء

قتل خمسة مدنيين وجرح آخر بانفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي، في ريف السويداء الشرقي.

وذكر مراسل وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الأحد، أن "5 شبان استشهدوا، بينما أصيب مدني آخر، إثر انفجار لغم مضاد للدروع من مخلفات إرهابيي داعش".

وتابع أن الانفجار وقع فيما كانوا يستقلون "سيارة تقلهم قرب منطقة الحصن ببادية السويداء شرق قرية طربا بنحو 7 كيلومترات في ريف المحافظة الشرقي".

وكان تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا] أعلن مسؤوليته عن هجوم إرهابي وقع في 25 تموز/يوليو، على ريفي السويداء الشرقي والشمالي الشرقي، وعن 3 تفجيرات استهدفت سوقا للخضروات ودوار المشنقة، إضافة إلى دوار النجمة بمدينة السويداء جنوب سوريا، وكانت حصيلة الهجوم 215 قتيلا، و180 جريحا.

يذكر أن سوريا بمساعدة القوات الجوية الفضائية الروسية قد فرضت سيطرتها علي الأراضي السورية التي تقع عليها محافظات السويداء ودرعا والقينطرة. كما أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تمكنت في المرة الأولى منذ 6 أعوام بتنفيذ مهام الدورية في المنطقة الفاصلة بين سوريا وإسرائيل في مرتفعات الجولان المحتل.



