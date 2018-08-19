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16:09 19 أغسطس/ أب 2018
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    الجيش السوري يحتفل مع الأهالي برفع العلم فوق مدينة القنيطرة

    جنديان سوري وروسي يرقصان مع أهالي القنيطرة المحررة (فيديو)

    © Sputnik .
    العالم العربي
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    بدأت محافظة القنيطرة باستعادة عافيتها سريعا بعد أن حررها الجيش السوري من التنظيمات المسلحة التي سيطرت عليها لسنوات طويلة، بالتزامن مع انتشار الجيش السوري في مختلف أنحاء المحافظة وعلى خط فض الاشتباك مع إسرائيل.

    ويستمر أهالي القنيطرة وأريافها بالعودة إلى قراهم ومنازلهم، في وقت تعمل فيه السلطات المحلية على إعادة النهوض بالبنى التحتية والخدمات من ماء وكهرباء وغيرها.

    الجيش السوري ينتشر في آخر 3 بلدات في القنيطرة والأهالي يعودون
    © Sputnik . ALI HASSOUN
    الجيش السوري ينتشر في آخر 3 بلدات في القنيطرة والأهالي يعودون (صور وفيديو)
    وبعد تطهيرها وإعلانها خالية من الإرهاب انتشرت منذ أيام وحدات من الجيش السوري في النقاط العسكرية التي كانت تتواجد فيها قبل عام 2011 في بلدات بريقة وبئر عجم والقحطانية في ريف القنيطرة الغربي، وذلك استكمالا لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، والقاضي بإخراج الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية وعودة الأهالي ومؤسسات الدولة إليها.

    ونشرت إحدى صفحات التواصل الاجتماعي المعروفة في سوريا فيديو يظهر جنديا روسيا يرقص مع جنديا سوريا، لمشاركة عدد من أهالي محافظة القنيطرة فرحتهم واحتفالهم.

     

     

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    أخبار القنيطرة, التسوية في سوريا, الجيش السوري, سوريا
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