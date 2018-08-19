مفاجأة... شبكة أمريكية تكشف حجم الثروة الحقيقي لـ"آل سعود"

نشرت شبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية الأمريكية تقريرا، نقلا عن مؤسسة "براند فينانس" المالية الأمريكية، كشفت فيه مفاجأة بشأن حجم الثروة الحقيقي للأسرة الحاكمة في السعودية.

وأكد التقرير، أن "صافي الثروة المملوكة للأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية تقدر بـ 1.4 تريليون دولار". وقال إن أسرة "آل سعود" الحاكمة في السعودية ربما تكون هي الأغنى في العالم، لاسيما عند مقارنتها بصافي ثروة الأسرة المالكة في بريطانيا والتي لا تتجاوز قيمتها 88 مليار دولار.

© AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE محمد بن سلمان: شيء واحد فقط يستطيع إيقافي (فيديو)

وأضاف التقرير "أنه ومثل نظرائهم في بريطانيا، ينفق أفراد الأسرة المالكة في السعودية ببذخ على مظاهر الترف الحياتية، مثل شراء الطائرات الخاصة واليخوث الفخمة وكذا أساطيل مروحيات الهليكوبتر، والقصور الفارهة وكذا اللوحات الفنية باهظة الثمن".

ووفقا للتقرير، يتبرع أفراد "آل سعود" أيضا بالأموال للمؤسسات والمنظمات الخيرية، ومؤخرا تعهدت السلطات في المملكة بمنح أموال تقدر بملايين الدولارات لبنك عالمي يمول رائدات الأعمال.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد ذكر في حوار مع شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، أن أموره المالية شأن خاص، وأنه ليس بحاجة إلى تقديم اعتذار على عيشته المترفة. وقال ابن سلمان:" أنا شخص غني ولست فقيرا. فأنا لست غاندي أو نيلسون مانديلا". وأكمل:" أنا أحد أفراد الأسرة المالكة التي تتواجد قبل مئات القرون من تأسيس السعودية".