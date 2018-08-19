انتقد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش لقاء أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله بوفد من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، مشددا على أنه لا يمكن للبنان أن يكون محطة لوجستية أو سياسية للجماعة.

© REUTERS / Khaled Abdullah الحوثي يفاجئ "التحالف العربي" بشأن العمليات البرية والبحرية والجوية في اليمن

القاهرة- سبوتنيك . وقال قرقاش، في تغريدات عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الأحد، "كيف تتسق سياسة النأي بالنفس التي يحتاجها لبنان لتوازنه السياسي والاقتصادي، وموقعه العربي والدولي مع استقبال حسن نصر الله لوفد من المتمردين الحوثيين؟ سؤال نتمنى من لبنان أن يتعامل معه".

وأضاف قرقاش "لا يمكن للبنان أن يكون محطة لوجستية أو سياسية للحوثي، وتجاهل التعامل مع الموضوع سيفاقم تداعياته".

ولفت الوزير الإماراتي إلى أن "أزمة اليمن وحربها من الأولويات التي ترتبط جوهريا بمستقبل أمن الخليج العربي واستقراره، وليست بالموضوع الثانوي لنا".