"أنصار الله" تعلن شن غارات "مسيرة" في حجة

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، اليوم الأحد 19 أغسطس/ آب، أنها شنت غارات بطائرات مسيرة على قوات الجيش اليمني، المدعومة بالتحالف بقيادة السعودية، في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، إن "سلاح الجو المسير التابع للجماعة نفذ غارات بطائرة قاصف 1 على تجمعات لقوات الرئيس هادي في صحراء مديرية ميدي التابعة لمحافظة حجة".

وكانت "أنصار الله" قد أعلنت أمس إطلاق القوة الصاروخية، أن الصاروخ الباليستي من طراز "بدر 1"، وكان يستهدف معسكر مستحدث للجنود السعوديين والمرتزقة في قطاع جازان، وفقا لقناة " المسيرة " التابعة لـ "أنصار الله".

وأعلنت قوات الدفاع الجوي السعودي، مساء السبت، اعتراضها صاروخا باليستيا من قبل جماعة "أنصار الله" من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (عمران) باتجاه أراضي المملكة.

وبحسب الوكالة الرسمية السعودية، فقد "تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخ، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية دون أن ينتج عن ذلك أي إصابات".

والسعودية في حالة حرب مع "أنصار الله" في اليمن منذ صيف 2015 على خلفية سيطرة الحوثيين على صنعاء وعدن. وتعرض مدن حدودية سعودية إلى قصف متكرر من جماعة "أنصار الله"، وقد طالت بعض الهجمات عبر الصواريخ الباليستية العاصمة السعودية الرياض.