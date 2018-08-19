ضباط الجيش ومواطنون يدخلون القصر... وأمير قطر يتحدث لأردوغان

ووفقا لصحيفة "الشرق" القطرية، فقد "بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ببرقية تهنئة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة انتخابه رئيسا لحزب العدالة والتنمية التركي، متمنيا له التوفيق والسداد، وللشعب التركي الشقيق دوام التقدم والازدهار".

في هذا السياق، قالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن "أمير قطر، سيستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك في قصر الوجبة العامر بعد صلاة العيد مباشرة وحتى الساعة 6:30 صباحا، أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورئيس مجلس الشورى ووكلاء الوزارات وأعضاء مجلس الشورى والسادة المواطنين، يليهم أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية".

أمير البلاد المفدى، سيستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك في قصر الوجبة العامر بعد صلاة العيد مباشرة وحتى الساعة 6:30 صباحا، أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورئيس مجلس الشورى ووكلاء الوزارات وأعضاء مجلس الشورى والسادة المواطنين، يليهم أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية. pic.twitter.com/toLJcV2wPn — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) August 19, 2018

وأضافت الوكالة الرسمية: أن "الأمير، سيستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك أول أيام العيد من الساعة 6:45 إلى الساعة 7:00 صباحا، السادة ضباط القوات المسلحة والشرطة ومديري الإدارات والمؤسسات الوطنية، وبعد صلاة العصر مباشرة وإلى الساعة 4:15 من عصر اليوم نفسه أصحاب السعادة الشيوخ والسادة المواطنين".