فرق طبية سعودية تجري جراحات في القلب بالمجان للمحتاجين من الحجاج

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، فإن أحدث الإحصائيات من مركز القلب في "المدينة الطبية"، تفيد بإجراء 513 عملية قسطرة قلبية، و30 عملية قلب مفتوح للحجاج.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، "يتم تقديم أجود الخدمات الطبية للمرضى الحجاج، من خلال منظومة علاجية متقدمة، وبسعة تبلغ 550 سريرا، وقوى عاملة طبية وفنية مؤهلة على مستوى عال".
يشار إلى أن الآلاف من الحجاج، الذي يصلون إلى الأماكن الحجازية المقدسة لأداء الفريضة، هم من كبار السن، ويعاني الكثيرون منهم من أمراض مزمنة؛ وتقول الوزارة السعودية إنها تقدم الخدمات الطبية المتنوعة للحجاج المحتاجين، على شكل "خدمة لضيوف الرحمن".
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