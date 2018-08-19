فرق طبية سعودية تجري جراحات في القلب بالمجان للمحتاجين من الحجاج

تجري فرق طبية متخصصة من "مدينة الملك عبد الله الطبية" بمكة المكرمة، مئات العمليات والجراحات التخصصية الدقيقة في القلب للمحتاجين ممن يؤدون فريضة الحج، والتي تشمل القسطرة وعمليات القلب المفتوح وغيرها.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، فإن أحدث الإحصائيات من مركز القلب في "المدينة الطبية"، تفيد بإجراء 513 عملية قسطرة قلبية، و30 عملية قلب مفتوح للحجاج.

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وعلاوة على ذلك، تم تنفيذ العديد من الإجراءات العلاجية الأخرى المتعلقة بكهربائية القلب، من زراعة مُنظِمات وأجهزة مزيل الرجفان البطيني، وعلاج اضطرابات القلب، وذلك من خلال استخدام مختلف التقنيات العلاجية الحديثة لكهربائية القلب.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، "يتم تقديم أجود الخدمات الطبية للمرضى الحجاج، من خلال منظومة علاجية متقدمة، وبسعة تبلغ 550 سريرا، وقوى عاملة طبية وفنية مؤهلة على مستوى عال".

يشار إلى أن الآلاف من الحجاج، الذي يصلون إلى الأماكن الحجازية المقدسة لأداء الفريضة، هم من كبار السن، ويعاني الكثيرون منهم من أمراض مزمنة؛ وتقول الوزارة السعودية إنها تقدم الخدمات الطبية المتنوعة للحجاج المحتاجين، على شكل "خدمة لضيوف الرحمن".