مقتل 4 عسكريين سعوديين بينهم ضابط على يد "أنصار الله"

أعلنت جماعة أنصار الله مقتل ضابط سعودي وثلاثة جنود في قطاع عسير جنوب غربي المملكة، فيما يمثل أحدث جوانب حرب متواصلة تخوضها الجماعة ضد قوات الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية.

وقالت وكالة "سبأ": "وحدات من مسلحي الجماعة والجيش الموالي لها نفذوا عملية وصفت بالنوعية غرب أبواب الحديد في عسير، ما أدى إلى مقتل ضابط سعودي برتبة رائد وثلاثة جنود سعوديين آخرين".

وأشارت إلى تنفيذ عملية هجومية على مواقع قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في منفذ علب الحدودي الدولي بذات القطاع، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفها.

وأضافت أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف تجمعات لقوات الرئيس هادي قبالة منفذ علب وغرب مجازة، حقق إصابات مباشرة.

في سياق متصل، استهدف مسلحو "الحوثيين" جندياً سعودياً بعملية قنص غرب موقع الشرفة في قطاع نجران جنوب غربي السعودية، حسبما ذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله".

يُشار إلى أن جماعة أنصار الله تشن هجمات وعمليات قصف وقنص وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير، كردٍ على عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري يضم الإمارات وعددا من الدول العربية منذ آذار/مارس 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى آب/أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصاً وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.