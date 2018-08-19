الجيش السوري يضيق الخناق على "داعش" في بادية السويداء

يواصل الجيش السوري عملياته العسكرية في عمق بادية السويداء الشرقية للقضاء على آخر بؤر تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، وتمكن من تضييق الخناق عليه في تلول الصفا.

وبحسب "سانا" فقد واصلت "وحدات من الجيش العربي السوري والقوات الرديفة عملياتها ضد أوكار وتحصينات إرهابيي تنظيم "داعش" في تلول الصفا آخر معاقل التنظيم التكفيري في عمق بادية السويداء الشرقية".

وأفادت الوكالة بأن وحدات من الجيش عززت نقاطها في محيط تلول الصفا مضيقة الخناق على جيب إرهابيي تنظيم "داعش" المحاصرين حيث تتعامل بالأسلحة المناسبة مع أي تحرك أو محاولة لهم لكسر الطوق المفروض عليهم.

وأشارت إلى أن سلاح الجو والمدفعية والدبابات نفذت رمايات مركزة على مواقع وتحصينات "داعش" في تلول الصفا ذات التضاريس المعقدة والمليئة بالصخور والجروف والمغاور وكبدتهم خسائر فادحة بالعتاد والأفراد.

وكانت وحدات من الجيش مدعومة بالقوات الرديفة تمكنت قبل أيام قليلة من إحكام الطوق على تلول الصفا التى تعتبر آخر معاقل إرهابيي تنظيم "داعش" الإرهابي فى عمق بادية السويداء وقطع طرق الإمداد إليها وذلك في إطار العملية العسكرية الرامية إلى تطهير المنطقة من البؤر المتبقية للتنظيم التكفيري.