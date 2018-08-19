الجيش السوري يضيق الخناق على "داعش" في بادية السويداء

وبحسب "سانا" فقد واصلت "وحدات من الجيش العربي السوري والقوات الرديفة عملياتها ضد أوكار وتحصينات إرهابيي تنظيم "داعش" في تلول الصفا آخر معاقل التنظيم التكفيري في عمق بادية السويداء الشرقية".
وأشارت إلى أن سلاح الجو والمدفعية والدبابات نفذت رمايات مركزة على مواقع وتحصينات "داعش" في تلول الصفا ذات التضاريس المعقدة والمليئة بالصخور والجروف والمغاور وكبدتهم خسائر فادحة بالعتاد والأفراد.
وكانت وحدات من الجيش مدعومة بالقوات الرديفة تمكنت قبل أيام قليلة من إحكام الطوق على تلول الصفا التى تعتبر آخر معاقل إرهابيي تنظيم "داعش" الإرهابي فى عمق بادية السويداء وقطع طرق الإمداد إليها وذلك في إطار العملية العسكرية الرامية إلى تطهير المنطقة من البؤر المتبقية للتنظيم التكفيري.
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