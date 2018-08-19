غارة خاطئة للتحالف العربي في اليمن ومقتل 10 عسكريين من قوات هادي

قُتل 10 عسكريين من قوات الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي، بغارة شنها، بعد ظهر اليوم الأحد، طيران التحالف بالخطأ على موقع بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر مصدر عسكري في محافظة الجوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن "طيران التحالف شن غارة خاطئة على تجمع لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في جبهة سلبة بمديرية خب والشعف شرق الجوف، أسفرت عن مقتل 10 منهم بينهم اثنان من القادة الميدانيين هما سعيد بن بقصة وهادي بن خماش".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH الحوثي: إعلان السعودية دعم التحالف في سوريا اعتراف بالهزيمة أمام إيران

وأضاف أن الغارة أسفرت أيضا عن إصابة خمسة من العسكريين اليمنيين وإعطاب آليات عسكرية.

وكانت القوات الحكومية قد تمكنت، الجمعة الماضية، من تحرير سلسلة جبال قشعان ونجد نضا ومنقلة وإيعاره في منطقة سلبة بمديرية خب الشعف، إثر معارك عنيفة مع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري يضم الإمارات وعددا من الدول العربية منذ مارس/آذار 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.