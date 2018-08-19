هطول أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة في مكة

وتتوقع الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لليوم الأحد، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للاتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وتستمر الحالة من الساعة 7:10 مساء، حتى الساعة العاشرة مساء (بتوقيت السعودية)، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).