هطول أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة في مكة

وتتوقع الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لليوم الأحد، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للاتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.
وتستمر الحالة من الساعة 7:10 مساء، حتى الساعة العاشرة مساء (بتوقيت السعودية)، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
#عرفة_الآن.#حج_1439هـ #hajj2018 #واس pic.twitter.com/4QpFbTJi4x— واس (@spagov) August 19, 2018
#الأرصاد: تتعرض منطقة #مكة_المكرمة(#عرفات، #مزدلفة، #منى) لحالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، من المتوقع أن تستمر حتى الـ ١١ من مساء اليوم.#واس pic.twitter.com/w7jTZz4aNl— واس (@spagov) August 19, 2018
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