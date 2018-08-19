العبادي يطلب من رئيس الجمهورية دعوة البرلمان العراقي للانعقاد

طلب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، مساء اليوم الأحد، من رئيس الجمهورية دعوة البرلمان للانعقاد وانتخاب رئيسه ورئيس الجمهورية بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات التي أجريت في مايو/أيار الماضي.

بغداد — سبوتنيك. وقال العبادي في بيان لمكتبه الإعلامي، "بعد المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية، والذي يدخلنا جميعا ضمن السقوف الدستورية، والتوقيتات الزمنية الواجبة الاتباع… أدعو السيد رئيس الجمهورية إلى المباشرة بدعوة مجلس النواب إلى الانعقاد بأقرب وقت ممكن ضمن السقف الزمني المحدد دستوريا، والبدء بإجراءات انتخاب رئاسة البرلمان ورئيس الجمهورية، وتكليف ممثل الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل الحكومة المقبلة، وصولا إلى منح الثقة للحكومة الجديدة في مجلس النواب لتباشر بعملها ومهامها لخدمة العراق وتحقيق تطلعات العراقيين في الاستقرار والعيش الحر الكريم".

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد 19 أغسطس/ أب، أنها صادقت على النتائج النهائية لانتحابات مجلس النواب، التي أجريت في مايو/ أيار الماضي.

وقال المتحدث باسم المحكمة، إياس الساموك، في بيان: "عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها صباح اليوم بحضور كامل أعضائها، ونظرت في طلب تصديق النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي".

وأضاف البيان:

ودققت المحكمة الأسماء الواردة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رفقته كتابها المؤرخ 17/ 8/ 2018، وبعد التدقيق والمداولة حول الأسماء الواردة والاعتراضات على بعض منها، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بعد ظهر اليوم، قرارها بالمصادقة على الأسماء الواردة، وصدر القرار باتفاق الآراء.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت الخميس الماضي، عن إرسال النتائج النهائية للانتخابات التي جرت في 12 مايو/ أيار الماضي، إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها.