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20:18 19 أغسطس/ أب 2018
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    رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج

    السراج يبحث والقائم بالأعمال الصيني بطرابلس جدول أعمال منتدى التعاون الصيني الإفريقي

    © AFP 2018 / MAHMUD TURKIA
    العالم العربي
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    بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، مع القائم بأعمال السفارة الصينية لدى طرابلس وانغ تشي مين، جدول أعمال منتدى التعاون الصيني الافريقي الذي سيعقد في الصين قريبا.

    طرابلس — سبوتنيك. وقالت حكومة الوفاق الليبية في بيان صحافي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج استقبل اليوم الأحد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، سعادة السفير وانغ تشي مين القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا يرافقه السكرتير الثالث السيد تشن تشاو"، مشيرة إلى أن "الاجتماع تطرق لجدول أعمال منتدى التعاون الصيني الافريقي".

    المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية لجمهورية الصين الشعبية هوا تشونينغ
    © AP Photo / Ng Han Guan
    الصين تتعهد بتعزيز العلاقات مع أفريقيا
    وأكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية على علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، معربا عن تطلعه لتطوير هذه العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، والاستعانة بالخبرة الصينية للتغلب على المختنقات التي تواجهها عدد من المرافق الخدمية".

    وأكد السفير تشي مين "دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، وتطلع الرئيس الصيني شي جين بينغ للقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج خلال زيارته الرسمية المقبلة لبكين لتفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي وتلبية احتياجات ليبيا في مجالات حيوية متعددة، إضافة لبحث عودة سريعة للشركات الصينية لتستأنف أعمالها في ليبيا"، وفقاً للبيان.

    ومن المقرر انعقاد قمة "منتدى التعاون الصيني الأفريقي" بالعاصمة الصينية بكين خلال الفترة من الرابع وحتى السادس من سبتمبر/ أيلول المقبل.

     

    وقال داي بينغ المدير العام لإدارة الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الصينية، في تصريحات سابقة نقلتها وسائل إعلام صينية ناطقة بالعربية، إن القمة "ستسعى للارتقاء بالعلاقات الودية بين الصين وأفريقيا إلى مستوى أعلى".

    وستعزز القمة التوافقات الاستراتيجية بين الجانبين من أجل الحفاظ على علاقاتهما الودية وتعزيز الأساس السياسي لوحدتهما والتعاون وضخ زخم قوي في تنمية العلاقات الثنائية في الحقبة الجديدة.    

     

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    الكلمات الدلالية:
    الصين في إفريقيا, العلاقات الصينية الليبية, الحكومة الليبية, فايز السراج, ليبيا
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