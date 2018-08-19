"أنصار الله" تعلن مبادرة للإفراج عن جميع الأسرى

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) مبادرة لإطلاق سراح كافة الأسرى لديها من الجيش اليمني، مقابل الإفراج عن كافة أسراها.

القاهرة — سبوتنيك. وقال رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي في تصريحات نقلتها قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله": "مستعدون لإطلاق جميع الأسرى لدى الجيش واللجان قبل عيد الأضحى شرط إطلاق دول العدوان لأسرانا".

© REUTERS / Khaled Abdullah الحوثي: أوصلنا صوتنا الداعي للسلام من خلال الهدنة البحرية

واتهم الحوثي دول التحالف بإعدام أسراها، قائلا: "دول العدوان تستثمر كل شيء خارج القانون وتعدم أسراها بالطيران والأسرى الآخرين بأساليب وحشية".

وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أعلنت اليوم نجاح صفقة تبادل أسرى مع الجيش اليمني.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لـ"أنصار الله" عبدالقادر المرتضى على صفحته في "فيسبوك" إنه تم تحرير 14 أسيرا من مسلحي جماعة "أنصار الله" في جبهتي مارب والجوف، بعملية تبادل.

ذكر أن القوات الحكومية وجماعة أنصار الله نفذوا العديد من صفقات تبادل الأسرى آخرها في 24 يونيو الماضي، تم بموجبها تحرير 114 أسيرا من الطرفين، تضمنت إفراج الجيش اليمني عن 74 أسيرا من مسلحي "أنصار الله" مقابل إفراجها عن 40 أسيرا من قوات ألوية العمالقة في الساحل الغربي.