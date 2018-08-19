"أنصار الله" تعلن مقتل 13 صيادا في غارة للتحالف بالحديدة

قالت جماعة أنصار الله، مساء اليوم الأحد، إن 13 صيادا قتلوا في غارة للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد الجماعة في محافظة الحديدة غربي البلاد.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر أمني في جماعة "أنصار الله"، بـ"استشهاد 13 صيادا، وجرح 4 آخرين، وفقدان 4 إثر غارات استهدفت قاربي صيد بالقرب من جزيرة السوابع".

وتتهم "أنصار الله" التحالف بارتكاب ما تصفه بالمجازر بحق المدنيين اليمنيين، فيما يؤكد التحالف حرصه على أرواح المدنيين.

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وفي أوائل الشهر الجاري، أعلنت وزارة الصحة التابعة للحوثيين مقتل 47 غالبيتهم من الأطفال في غارة للتحالف أصابت حافلتهم في محافظة صعدة شمال غربي البلاد، ما أثار استنكار منظمات حقوقية ودولية.

ورد التحالف حينها أن الغارات استهدفت عناصر حوثية خططت لاستهداف مدنيين، معلنا فتح تحقيق في صحة المزاعم حول مقتل مدنيين في الغارات.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري يضم الإمارات وعددا من الدول العربية منذ آذار/ مارس 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى آب/ أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصاً وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.