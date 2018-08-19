وزير الكهرباء السوري: التقنين بأدنى حالاته في حلب وشبه معدوم في الساحل

أكد وزير الكهرباء السوري محمد زهير خربوطلي أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين واقع كهربائي أفضل، واشار إلى أن التقنين في أدنى مستوياته في كل المحافظات السورية، وهو بأدنى حالاته في حلب وشبه معدوم في الساحل.

ونقلت "الوطن أون لاين" عن الوزير قوله إنه "لا نحب المبالغة في الوعود ونقول الأمور "تمام" ولا نريد أحدا أن يفهم من كلامنا أنه لا يوجد تقنين، كما لا نريد أن نتشاءم، ولكن الوضع العام جيدة، فنحن اليوم متفائلين بأن يكون الوضع الكهربائي بأحسن حالاته دائما، وفي الكهرباء جاهزين لاستقبال عيد الأضحى ليكون عيداً مريحا للمواطنين في كل سورية".

© AFP 2018 / Ebrahim Qauas وزير الكهرباء السوري لـ"سبوتنيك": روسيا تعيد تأهيل منظومتنا الكهربائية (فيديو)

وكشف خربوطلي عن قيامه بعقد اجتماع موسع مع جميع المعنيين في المفاصل الأساسية بالوزارة، تم خلاله اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة خلال العطلة، من أجل تأمين واقع كهربائي مريح للمواطنين.

وأكد الوزير السوري أن جهوزية محطات التوليد، وتأمين المواد اللازمة في جميع المستودعات المفتوحة على مدار 24 ساعة لجميع الورش، مع تنظيم آلية سير الآليات وتأمين محطات الوقود اللازمة لها.

وفيما يتعلق بالتقنين، أكد وزير الكهرباء على أن التقنين في أدنى مستوياته في كل المحافظات السورية، وهو بأدنى حالاته في حلب وشبه معدوم في الساحل، مبينا أن المؤشرات الدالة والمساهمة في تأمين الطاقة الكهربائية مطمئنة، مستثنيا الحالات الطارئة الأعطال الفنية المفاجأة التي قد تحدث لأن إنتاج الكهرباء يتم بالتعامل مع آلات دوارة ومحطات توليد ميكانيكية.

وأوضح الوزير أنه كل فصل في أي مجموعة إن حدث وكان تأثيره واضحا، يوجد إمكانية لتعويضه من محطات توليد أخرى باعتبار الشبكة الكهربائية السورية واحدة.