محكمة سعودية تصدر حكما قضائيا في 15 دقيقة

أنهت محكمة قضائية بالحج أسرع جلسة في 15 دقيقة فقط، وحكمت بجلد رجل تسبب في حادث سير بسيارته نتج عنه أضرار طفيفة.

وتعود تفاصيل الحادث إلى أن قائد المركبة تناول المسكر في استهانة واضحة لحرمة المكان والزمان في مشعر منى قبل أن يجري حادثا بسيارته، وخلال مباشرة رجل الأمن الحادث في مشعر منى اشتبه رجل الأمن المباشر للواقعة بالحالة الذهنية لأحد الأطراف التي تشير إلى تناوله المسكر، فتمت إحالة المتهم لجهة التحقيق لاستكمال الإجراءات اللازمة، وبعدها رفعت الدعوى ضد المدعى عليه في الدائرة القضائية المختصة.

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وبعد مثول المدعى عليه أمام القضاء، أصدر قاضي الدائرة خلال ربع ساعة حكما بإدانته وتقرير الجزاء الرادع؛ مع أخذ تعهد بعدم تكرار الفعل.

يشار إلى أن وزارة العدل جهزت لموسم حج هذا العام عام 18 دائرة قضائية تعمل على مدار 24 ساعة خلال للنظر في القضايا الناشئة داخل حدود حرم مكة المكرمة ومنى ومشعر عرفة، إضافة إلى 6 كتابات عدل متنقلة لتلبية احتياجات ومتطلبات ضيوف الرحمن التوثيقية.