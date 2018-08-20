وفاة فنان تونسي أثناء أداء فريضة الحج

وبحسب صحيفة "صدى" السعودية، توفي الفنان محمد إدريس عن عمر يناهز الـ 80 عاما.

وقال أمين إدريس نجل الفنان محمد إدريس —بحسب صحيفة الصريح" التونسية- إن والده توفى خلال أداء مناسك الحج وأنه سيتم دفن الجثمان بالأراضي المقدسة.

يذكر أن إدريس شغل خطة رئيس مصلحة الموسيقى في إذاعة صفاقس لأكثر من 15 عاما، وحصل على العديد من الجوائز الوطنية والعربية.